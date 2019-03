BC bloqueia R$ 8,2 milhões de Temer e R$ 23 milhões de coronel Lima

Posted on

O Banco Central (BC) informou ao juiz Marcelo Bretas que conseguiu bloquear R$ 8,2 milhões da conta bancária do ex-presidente Michel Temer (MDB) e R$ 1 milhão da conta pessoal do coronel João Baptista Lima , apontado como seu operador financeiro. Os dois foram presos pela Operação Descontaminação, fase da Operação Lava-Jato deflagrada na quarta-feira passada, e soltos após o Tribunal Federal Regional da 2ª Região (TRF-2) conceder habeas corpus a oito alvos da investigação nesta segunda-feira.

Também foi efetivado pelo BC o bloqueio de R$ 21,6 milhões de uma das contas bancárias da empresa PDA, ligada a coronel Lima. Já a Argeplan, outra empresa do coronel, teve R$ 452 mil bloqueados.

O juiz federal Marcelo Bretas havia determinado, na semana passada, que fossem bloqueados R$ 62 milhões nas contas de Temer e de coronel Lima , para ressarcir os danos causados pelos possíveis crimes cometidos, como corrupção e lavagem de dinheiro. A decisão de bloqueio de bens ocorreu um dia após a prisão.

Após a determinação do bloqueio, o juiz expediu um ofício para o Banco Central, a quem cabe solicitar aos bancos que proceda à retenção dos valores. No caso de Temer, foram localizadas cinco contas bancárias vinculadas ao seu CPF, mas somente uma tinha valores vultosos que foram bloqueados: R$ 8.234.231,17. Outras duas tinham R$ 4.905,31 e R$ 799,08, valores que também foram retidos pelos bancos. As outras duas contas estavam zeradas.

O BC ainda está procedendo aos bloqueios dos demais alvos da Operação Descontaminação. Apesar de terem sido soltos ontem por decisão do desembargador Ivan Athié, os alvos continuam com os bens bloqueados.