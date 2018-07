Beach Park é reaberto, e brinquedo segue interditado após acidente com um turista morto

O Beach Park reabriu nesta quarta-feira (18) após o acidente com o brinquedo “Vainkará”, que causou a morte do radialista Ricardo José Hilário da Silva, de 43 anos, turista de São Paulo. Apesar do reabertura, o toboágua onde ocorreu o acidente, que foi inaugurado no fim de semana, permanece interditado.

O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (16). Ricardo Hill, como o radialista era conhecido, estava com as outras três pessoas no brinquedo. Após fazer uma curva na última inclinação do brinquedo, a boia com os quatro subiu mais alto que o normal e, na volta, Ricardo caiu batendo a cabeça na superfície do toboágua.

A atração passou por uma perícia técnica da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) nesta terça-feira. As investigações são conduzidas pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o laudo da perícia deverá ser concluído em até um mês. O resultado pode ser prorrogado por mais 30 dias devido à perícia complementar.

Sobre o Vainkará, a empresa informou que a atração levou dois anos e meio para ser desenvolvida e instalada no parque. Conforme o Beach Park, a empresa canadense ProSlide, fornecedora e desenvolvedora de atrações para parques aquáticos, “realizou inúmeras descidas testes com uma equipe especializada enviada ao Brasil e autorizou o início da operação do equipamento”.

“O Beach Park reforçou que possui alvará de funcionamento e que são realizados testes em todas as atrações antes de inaugurarem oficialmente”, acrescentou a empresa.

Radialista velado

O radialista Ricardo Hill está sendo velado em Sorocaba, na manhã desta quarta-feira (18). A pedido da família, seguranças permaneceram na entrada do velório, e a imprensa não foi autorizada a entrar. O enterro deve ser realizado às 15h30, no Cemitério da Consolação, no Bairro Árvore Grande, em São Paulo.

De acordo com amigos e conhecidos da vítima, Ricardo estava em Fortaleza a passeio com a esposa e a filha. Atualmente, o sorocabano apresentava um jornal na rádio Nova Brasil, em São Paulo.

Considerado um dos maiores parques aquáticos do mundo, o Beach Park fica à beira da praia Porto das Dunas, a 26 quilômetros de Fortaleza. No ano passado, atraiu pela primeira vez um milhão de visitantes. O empreendimento foi beneficiado com o aumento das viagens domésticas no país, que substituíram os passeios internacionais devido à crise.

O Beach Park faz parte de um complexo que inclui parque aquático, restaurante de praia, hotel e três resorts, o mais recente deles inaugurado em 2013.

A cada dois anos, um novo brinquedo é instalado, substituindo algum equipamento mais antigo. Em dezembro de 2015, foi a vez do “Vaikuntudo”, considerado o maior toboágua do mundo na categoria tornado 60, que possui 25 metros de altura, 240 metros de descida radical, passando por um túnel, uma queda e um funil gigante.

Confira a nota na íntegra do Beach Park

O Beach Park esclarece que está totalmente dedicado ao suporte à família de Ricardo José Hilário da Silva e apoiando as investigações dos órgãos responsáveis pela perícia, que estiveram hoje dentro do parque. A família e a vítima já estão a caminho de sua cidade de origem.

O Beach Park reforça que possui alvará de funcionamento e que são realizados testes em todas as atrações antes de inaugurarem oficialmente. Para o lançamento do Vainkará, que levou dois anos e meio para ser desenvolvido e instalado no parque, a empresa canadense ProSlide, fornecedora e desenvolvedora de atrações dos maiores parques aquáticos do mundo, realizou inúmeras descidas testes com uma equipe especializada enviada ao Brasil e autorizou o início da operação do equipamento.

O parque reitera que é completamente equivocada a informação de que a boia ultrapassou a barreira de contenção do brinquedo e que os visitantes tenham sido arremessados. A boia virou no final do percurso dentro da atração, já próximo da piscina. A perícia está sendo realizada pelas autoridades com apoio do Beach Park e a identificação das causas do acidente só será confirmada após a finalização deste trabalho.