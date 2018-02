Beberibe ganha reforço na segurança com BPRaio e sistema de videomonitoramento

Conhecido pelo grande potencial turístico, o município de Beberibe, no Litoral Leste do Ceará, agora conta com reforço na segurança com policiamento especializado e um novo sistema de vigilância de alta tecnologia. O governador Camilo Santana participou na manhã deste sábado (24), na praça da Igreja Matriz, da solenidade de início das atividades do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e da implantação do sistema de videomonitoramento que visa interligar informações e focar no enfrentamento à criminalidade.

Os 37 policiais do BPRaio estarão divididos em seis equipes e comandados por um oficial da Polícia Militar. O grupamento terá 16 motos e uma viatura 4×4 exclusivos para auxiliar no policiamento ostensivo na cidade. O investimento em equipamentos e veículos é de cerca de R$ 900 mil – sem contar com a sede exclusiva do Batalhão, em parceria com a Prefeitura de Beberibe.

Estiveram também presentes na solenidade o secretário da Casa Civil, Nelson Martins; o secretário do Desenvolvimento Agrário, Dedé Teixeira; o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira; os deputados federais Macedo e Gorete Pereira; os deputados estaduais George Valentim e Sérgio Aguiar; o prefeito da Câmara Municipal de Fortaleza, Salmito Filho; o Comandante Geral da Polícia Militar do Ceará, Coronel Ronaldo Viana; o Comandante do BPRaio, Tenente Coronel Márcio Oliveira; o chefe da Casa Militar, Coronel Túlio Studart; o prefeito de Beberibe, Padre Pedro da Cunha; entre outras autoridades.

Sistema de videomonitoramento

O videomonitoramento visa focar no enfrentamento à criminalidade nos municípios com população acima de 50 mil habitantes. Aracati foi a primeira das 38 cidades a contar com o sistema. O projeto conta com a instalação de cerca de 700 câmeras em 37 cidades com população acima de 50 mil habitantes do Ceará, além de São Gonçalo do Amarante.

O investimento anual do Governo do Ceará na disposição das câmeras e operação do serviço é da ordem de R$ 20 milhões. Os municípios contemplados serão: Maracanaú, Maranguape, Eusébio, Acaraú, Crato, Caucaia, Aracati, Morada Nova, Quixadá, Itapajé, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Baturité, Russas, Iguatu, Juazeiro do Norte, Barbalha, Icó, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Horizonte, Pacajus, Pacatuba, Itapipoca, Sobral, Camocim, Canindé, Granja, São Benedito, Viçosa do Ceará, Tianguá, Trairi, Crateús, Acopiara, Boa Viagem, São Gonçalo e Tauá.

Interiorização do BPRaio

O reforço do BPRaio integra a segunda fase de ampliação do batalhão especializado, após a regionalização que instalou nove bases em cidades-polo do Interior. Agora, municípios com mais de 50 mil habitantes já passam a receber o Batalhão, como quatro cidades da Região Metropolitana de Fortaleza: Eusébio, Maranguape, Maracanaú e Caucaia. Além de Crato, no Cariri; Acaraú, no Litoral Norte; e Aracati, no Litoral Leste.

