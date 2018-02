Beberibe recebe sede do BPRaio e sistema de videomonitoramento neste sábado (24)

Beberibe será a segunda cidade do interior cearense a receber o sistema de videomonitoramento integrado que vai reforçar a segurança no Interior. O lançamento será simultâneo à instalação no município do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). O governador Camilo Santana e a cúpula da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) participam do momento, a partir das 9 horas deste sábado (24), na praça da Igreja Matriz.

O videomonitoramento visa interligar informações e focar no enfrentamento à criminalidade nos municípios com população acima de 50 mil habitantes. Aracati foi a primeira das 38 cidades a contar com o sistema. O projeto conta com a instalação de cerca de 700 câmeras em 37 cidades com população acima de 50 mil habitantes do Ceará, além de São Gonçalo do Amarante. O investimento anual do Governo do Ceará na disposição das câmeras e operação do serviço é da ordem de R$ 20 milhões.

Serão 17 câmeras dispostas por pontos estratégicos de Beberibe Os equipamentos se dividem entre os de monitoramento de imagens, com giro de 360º, e os que possuem tecnologia para ler placas de veículos, identificando os carros roubados e enviando sinal para as autoridades, além de um posicionado no centro de monitoramento.

Monitoramento em todo o Estado

Os municípios contemplados serão: Maracanaú, Maranguape, Eusébio, Acaraú, Crato, Caucaia, Aracati, Morada Nova, Quixadá, Itapajé, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Baturité, Russas, Iguatu, Juazeiro do Norte, Barbalha, Icó, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Horizonte, Pacajus, Pacatuba, Itapipoca, Sobral, Camocim, Canindé, Granja, São Benedito, Viçosa do Ceará, Tianguá, Trairi, Crateús, Acopiara, Boa Viagem, São Gonçalo e Tauá.

As cidades serão divididas em cinco grandes centros de captação de imagens; Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Tauá e Quixadá. Estes centros servirão como backups para as câmeras dos municípios da região, bem como ligarão os efetivos para casos em que se necessite de reforço no atendimento de ocorrências. A central de Fortaleza terá acesso a todas as câmeras do Estado.

Para além do reforço nas ações de prevenção e enfrentamento, uma das metas é reduzir os roubos a instituições bancárias no Interior, visto que a movimentação estranha de veículos durante a noite será reportada imediatamente às autoridades.

BPRaio

Beberibe é a segunda cidade do Litoral Leste a receber o grupamento de polícia motorizada, contando com a atuação de 37 policiais do BPRaio, divididos em seis equipes e comandados por um oficial da Polícia Militar. O grupamento terá 16 motos e uma viatura 4×4 exclusivos para auxiliar no policiamento ostensivo na cidade. O investimento em equipamentos e veículos é de cerca de R$ 900 mil – sem contar com a sede exclusiva do Batalhão, em parceria com a Prefeitura de Beberibe.

O reforço do BPRaio integra a segunda fase de ampliação do batalhão especializado, após a regionalização que instalou nove bases em cidades-polo do Interior. Agora, municípios com mais de 50 mil habitantes já passam a receber o Batalhão, como quatro cidades da Região Metropolitana de Fortaleza: Eusébio, Maranguape, Maracanaú e Caucaia. Além de Crato, no Cariri; Acaraú, no Litoral Norte; e Aracati, no Litoral Leste.

Serviço

Instalação do BPRaio e Videomonitoramento em Beberibe

Data: 24/02/2018

Hora: 9 horas

Local: Praça da Igreja Matriz (Rua Racine Facó, s/n)

Com informações Governo do Estado do Ceará