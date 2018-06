Bênção da Árvore de Santo Antônio anima Dia dos Namorados no Imprensa Food Square

A Bênção da Árvore de Santo Antônio promete animar ainda mais este 12 de junho, Dia dos Namorados, no Espaço Gastronômico do Imprensa Food Square. A brincadeira será captaneada pelo padre Eugênio da Paróquia Santo Inácio e busca “dar uma mãozinha” para quem ainda não conseguiu um amor.

A Árvore do Santo Antônio, criada especialmente para os solteiros (as) de plantão, também estará disponível no dia dos namorados para as pessoas escreverem um recadinho para santo casamenteiro.

BOTECO

Para a celebração romântica, o Boteco do Imprensa preparou um cardápio especial para os casais apaixonados. Com opções de dar água na boca, o Espaço busca fisgar paladares diferenciados.

Como entrada será servido carmarão na cumbuca, seguido do prato principal, risoto de camarão ou Capelli D’Angello Filet ao molho de gorgonzola. A sobremesa será adoçada com taça prestígio com chocolate amargo 70% cacau.

Para aqueles que querem celebrar a data ao lado da pessoa amada apenas petiscando, a pedida são as croquetas de peixe. Tudo isso harmonizado com espumante Chandon Rose, reserva especial para este dia. Os casais que pedirem a bebida ganharão uma linda taça chandon.

MISSA

Para os casais religiosos, em frente ao Boteco, às 19h, haverá missa no colégio Santo Inácio com o Padre Eugênio, conhecido por realizar casamentos na capital. A cerimonia musical da missa fica por conta do cantor Gustavo Serpa.

Serviço:

Imprensa Food Square

Local: Avenida Desembargador Moreira, 2355, Bairro Dionísio Torres

Funcionamento:

Segunda à Sexta-feira: Das 18h às 23h

Sábado e Domingo: das 17h às 23h

Entrada grátis

Com informação da A.I