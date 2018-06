Beneficiários do Bolsa Família têm aumento de 20% no poder de compra

O aumento do poder de compra dos brasileiros beneficiários do Bolsa Família vai atingir a marca de 20% em julho. A informação foi divulgada nessa terça-feira (19) pelo ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame.

De julho de 2016 a março de 2018, o aumento do poder de compra dos que recebem o auxílio já havia subido 14,2% e, de lá até julho, subirá mais 5,8%. De acordo com o ministro, os pagamentos em dia, os recentes reajustes e a queda da inflação explicam maior aproveitamento dos valores recebidos pelos beneficiários.

Atualmente, 13,7 milhões de famílias são atendidas pelo programa. A partir de 1º de julho, o valor recebido por elas passará de R$ 177,71 para uma quantia estimada em R$ 187,79. O ministro Beltrame acrescentou ainda que, com o programa melhor estruturado, acabou a demora de mais de um ano que, de acordo com ele, havia entre o cadastro e o primeiro repasse aos lares. Processo que hoje “dura até 45 dias”.

Com informações do Governo do Brasil