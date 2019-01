Bica do Ipu estará no desfile da Escola de Samba União da Ilha com o enredo sobre o Ceará em 2019

O prefeito Sérgio Rufino e o Chefe de Gabinete Tião Rufino estiveram em Fortaleza participando de uma importante reunião, na pauta a participação da Bica do Ipu em uma ala de 100 componentes no desfile da Escola de Samba União da Ilha do Governador em 2019, que tem como tema do samba enredo o Ceará. Nosso Ipu visto pelo mundo no maior espetáculo da terra na Marquês de Sapucaí.



O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Diassis Lira, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!