Bica do Ipu vem atraindo turistas e ipuenses nesse período chuvoso

Posted on

Com o período de chuva forte durante esses últimos dias em Ipu, um dos pontos turístico da cidade, a Bica de Ipu apresenta bom volume de água e com isso turistas e ipuenses vivenciam um belo espetáculo da natureza atraindo diversos olhares de pessoas na Bica Park.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) foi registrada chuvas em janeiro deste ano, 187.0 mm no posto sede, e nos sete primeiros dias de fevereiro foram observados no município 36.0 mm (sede) e 52,5 mm (flores).

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Diassis Lira, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!