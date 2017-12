Bilhete Único do Cariri será lançado nesta sexta em Juazeiro do Norte

O Bilhete Único Metropolitano chega ao Cariri nesta sexta (29). O lançamento da novidade acontece às 18 horas, em solenidade na Praça Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. O governador Camilo Santana comanda a solenidade, que conta ainda com a presença do secretário das Cidades, Jesualdo Farias; do superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Igor Ponte; e do prefeito Arnon Bezerra. Na oportunidade também será assinado convênio para a reforma da Praça Padre Cícero e a reestruturação das ruas adjacentes no bairro Centro, além da ordem de serviço de letreiro a ser instalado na Colina do Horto, na Serra do Catolé.

Com investimento de R$ 1.548.542,05 do Tesouro Estadual, e prazo de execução de 10 meses, o letreiro com placas de aço terá a frase: “Juazeiro, Capital da Fé”. A altura da estrutura metálica do letreiro é de aproximadamente 15 metros, enquanto a largura é de em média 8 metros. Cada letra terá 14 metros de altura.

Já a revitalização da praça de área de 3.143, 11 m² terá diversas intervenções, como nova pavimentação, mudança do layout, iluminação, paisagismo, dentre outras ações visando qualificar e resgatar o aspecto histórico do local. Já nas ruas contempladas serão realizadas a pavimentação em piso intertravado em algumas e a revitalização da pavimentação em outras. A previsão de conclusão da obra é de 12 meses. O investimento total é de R$ 3.246.704,08, sendo R$ 3.092.099,12 do Estado e R$ 154.604,96 da prefeitura.

Bilhete Único do Cariri

Com a implantação do Bilhete Único do Cariri, os passageiros que utilizarem as linhas de ônibus metropolitanas pagarão uma única tarifa quando fizerem a integração com outras linhas metropolitanas e também quando fizerem a integração com as linhas de ônibus urbanas de Juazeiro do Norte. O intervalo para realização da integração é de até duas horas.

Diariamente, cerca de 42 mil usuários utilizam o transporte público rodoviário nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Missão Velha, inseridos na Região Metropolitana do Cariri. Dessa forma, todos eles poderão ser beneficiados com a implementação do programa. O investimento total do Governo é de aproximadamente R$ 6,5 milhões ao ano.

Atualmente, o Bilhete Único Metropolitano está em vigor na Região Metropolitana de Fortaleza, desde o dia 1º de junho de 2016. Ao todo, os números já ultrapassam os 67 mil inscritos e as 9 milhões de viagens.

Com a ampliação do Bilhete Único Metropolitano para a região do Cariri, o Governo do Estado do Ceará e a Secretaria das Cidades, através do DETRAN, reforçam o seu compromisso com a população em oferecer transporte de qualidade com tarifas acessíveis, facilitando o deslocamento e gerando economia no orçamento doméstico de milhares de cearenses.

Na Prática

O benefício é válido para viagens de uma linha de ônibus metropolitana (I) para outra linha de ônibus metropolitana, ou de uma linha de ônibus urbana de Juazeiro do Norte(II) para uma linha de ônibus metropolitana ou ainda de uma linha de ônibus metropolitana para uma linha de ônibus urbana de Juazeiro do Norte.

Ao embarcar no 1º ônibus, o passageiro deverá apresentar o Bilhete Único Metropolitano do Cariri. O pagamento da tarifa é feito normalmente nesta primeira viagem. Após o embarque no primeiro ônibus, ele tem até duas horas para embarcar no próximo ônibus e apresentar o seu Bilhete Único. No momento em que ele utiliza o Bilhete Único no 2º ônibus, realizará a integração dessas viagens sem pagara nova tarifa, viajando gratuitamente neste último percurso.

I – Linhas Metropolitanas – Aquelas que interligam os municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Missão Velha

II – Linhas Urbanas – Aquelas que interligam os bairros da Cidade de Juazeiro do Norte

Economia todo dia

Atualmente, os passageiros do município do Crato que realizam diariamente viagens de ida e volta iniciam o deslocamento através das linhas de ônibus metropolitanas pagando a tarifa de R$ 2,25 e, ao utilizar as linhas de ônibus urbanas de Juazeiro do Norte, pagam mais R$ 2,20. Assim, o custo total diário de ida e volta é de R$ 8,90.

Com o Bilhete Único Metropolitano do Cariri, os passageiros pagam a tarifa da primeira viagem (R$ 2,25) e realizam a integração com as linhas de ônibus urbanas de Juazeiro do Norte, sem nova cobrança de tarifa. Na volta, eles pagam a tarifa das linhas de ônibus urbanas de Juazeiro (R$ 2,20) e, na integração com as linhas de ônibus metropolitanas, não realizarão nenhum pagamento, tendo o custo total diário de ida e volta de R$ 4,45. Assim, com o Bilhete Único Metropolitano do Cariri, os passageiros terão uma economia diária de 50%.

Na primeira etapa, o Cartão Bilhete Único Metropolitano do Cariri pode ser usado nas linhas de ônibus metropolitanas e nas linhas de ônibus urbanas de Juazeiro do Norte. Na segunda etapa, poderá ser usado também nas vans que fazem o transporte metropolitano e urbano complementar; e na terceira etapa de implementação, no VLT – Veículo Leve sobre Trilhos.

Cadastramento

O cadastramento e o cartão do Bilhete Único Metropolitano do Cariri serão gratuitos. Em 10 dias úteis após realização do cadastro, os passageiros poderão receber o cartão com nome e foto, uma vez que o mesmo é pessoal e intransferível, no ponto onde efetuaram o cadastramento.

Idosos e estudantes continuam com os seus benefícios tarifários relacionados ao transporte.

Ponto de Cadastramento

Juazeiro do Norte

Carreta do DETRAN:

Praça José Feijó (Giradouro)

Av. Leão Sampaio / Bairro Triângulo

Estacionamento do recuo da praça em frente ao Hospital Regional do Cariri

Documentos para Cadastro

Os documentos necessários para cadastro no Bilhete Único Metropolitano do Cariri são:

1 – Original e cópia simples da Identidade (RG)

2 – Original e cópia simples do CPF

3 – Original e cópia simples de um comprovante de residência em um dos municípios atendidos pelo Bilhete Único do Cariri (Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Missão Velha), em nome do próprio usuário. (caso o comprovante seja em nome de um parente de 1° grau, a comprovação de parentesco será feita com o documento de identidade; e caso seja no nome de um terceiro, tem que ser apresentada a declaração de residência emitida pelo terceiro, afirmando na forma e sob penas da lei, o local de domicílio do usuário)

4 – Realizar a captura de imagem (biometria facial) para efeito de controle.

Linhas integradas pelo Bilhete Único Metropolitano do Cariri

1) Linhas do Sistema Metropolitano do Cariri

38801 – Juazeiro do Norte/Crato via Seminário

38802 – Juazeiro do Norte/Crato via Urca

38803 – Juazeiro do Norte/Barbalha

38804 – Juazeiro do Norte/Missão Velha

2) Linhas do Sistema Urbano de Juazeiro do Norte

01 – Centro/Novo Juazeiro (Via Brejo Seco)

02 – Centro/Tiradentes (Via Centro)

04 – Centro/São Jose (Via Centro)

05 – Parque Frei Damião/Parque São Geraldo (Via Centro)

06 – Parque Antônio Vieira/Aeroporto (Via Centro)

07 – Centro/João Cabral (Via Pirajá)

08 – Centro/Cidade Universitária ( Via Rua São Paulo )

09 – Centro/Cidade Universitária (Via Rua Limoeiro)

10 – Centro/Cidade Universitária (Via Rua Padre Cicero)

11 – Centro/Cidade universitária (Via Av. Cel. Humberto Bezerra)

12 – Centro/Cidade Universitária (Via Rua Rui Barbosa)

Com informações do Governo do Estado