Bilhete Único garantido: 19 municípios são beneficiados

O Governo do Estado garantiu nessa segunda-feira, 17, por meio de lei que matem subsídio para empresas privadas, o custeio do Bilhete Único Metropolitano. O Bilhete Metropolitano atende à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e à Região Metropolitana do Cariri.

Ao todo, 19 municípios (15 na RMF e quatro na RMC) são beneficiados. Na Capital e região, as cidades atendidas são Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiuba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante. No Interior, a passagem fica mais barata nas cidades de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte e Missão Velha.

O Bilhete Único Metropolitano foi criado em 2016 com o objetivo de baratear a passagem de quem faz o tráfego diário utilizando transporte público. Com o serviço, os usuários podem fazer a integração entre os sistemas de transporte, o que diminuiu o preço da passagem.

Casa do Estudante

A Casa do Estuda, que cumpre o papel de acolher jovens do ensino médio e superior, na faixa etária de 17 a 29 anos, também receberão recursos do Governo.

O texto do documento destaca que a Casa do Estudante se empenha em “contribuir para a melhoria das condições de vida de jovens oriundos do interior do Estado, favorecendo a elevação do nível de escolaridade e inserção no mercado de trabalho”.