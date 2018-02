Bilhete Único Metropolitano: Governo autoriza participação de transportes complementares

O secretário das Cidades, Jesualdo Farias, assinou convênio com duas federações das cooperativas de transportes complementares autorizando a integração ao Bilhete Único da Região Metropolitana. As duas federações conveniadas até o momento, possuem 95 veículos credenciados ao Detran-CE que atendem a população de sete municípios da Região Metropolitana de Fortaleza: Caucaia, Horizonte, Cascavel, Aquiraz, Itaitinga, Pacajus e Maracanaú. A previsão é que as linhas de transportes completares comecem a oferecer o serviço do Bilhete Único a partir do mês de fevereiro.

O Governo do Ceará, por intermédio da Secretaria das Cidades e do Detran, órgão responsável pelo gerenciamento e fiscalização do sistema de transporte intermunicipal rodoviário de passageiros, implementou o benefício para facilitar o deslocamento de quem trabalha, estuda e promover a integração entre familiares e amigos.

O passageiro que fizer a integração da linha de transporte complementar metropolitano com o sistema urbano de Fortaleza, e vice-versa, e pagar passagem inteira tem uma economia diária de R$ 4,00, nos dois trechos, ida e volta. Para os estudantes que pagam meia passagem a economia é de R$ 2,00. O desconto só se efetiva quando a integração é concretizada.

O investimento do Governo para essas novas integrações é de R$ 516,2 mil. Com o ingresso dos transportes complementares no sistema a expectativa é atender, somente na Região Metropolitana, mais 27 mil pessoas e realizar 275.800 integrações por ano.

Segundo o secretário das Cidades, Jesualdo Farias, esta é mais uma etapa da implantação do Bilhete Único Metropolitano que, após o início do seu funcionamento na Região Metropolitana do Cariri e o ingresso dos transportes complementares, passa a atender um número maior de pessoas e de operadores do transporte de passageiros. “Com isso, o governador Camilo Santana cumpre mais uma promessa de campanha que beneficia a população menos favorecida do nosso Estado”, ressalta.

O superintendente do Detran-CE, Igor Ponte, enfatiza que o próximo passo será a integração com a linha sul do metrô de Fortaleza, finalizando assim todas as etapas de implantação do Bilhete Único Metropolitano. “Nosso objetivo é garantir ampla acessibilidade e integração em todo o sistema de transportes da Região Metropolitana de Fortaleza”, finaliza.

Bilhete Único

O Bilhete Único Metropolitano funciona assim: o passageiro da Região Metropolitana tem até 3 horas para integrar com o sistema de ônibus de Fortaleza. Na Capital, por um período de 2 horas, o passageiro vai poder pegar quantos ônibus precisar, para qualquer ponto de Fortaleza, pagando apenas uma passagem integrada. Na volta, o passageiro vai poder embarcar em qualquer ônibus de Fortaleza e terá até 3 horas para integrar com o ônibus do sistema metropolitano.

Como fazer o cadastro?

Basta levar original e cópia de CPF, RG e comprovante de endereço com CEP a qualquer um dos 5 postos de cadastramento instalados em Fortaleza. Para obter mais informações ligue o 0800 085 0085 ou consulte o site: www.bilheteunicometropolitano.ce.gov.br

Com informações do Governo do Estado