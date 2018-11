Biomanguinhos realiza encontro sobre inovação em medicamentos a partir de plataforma vegetal

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (BioManguinhos/Fiocruz), organiza de 2 a 4 de dezembro o II Encontro sobre Tendências Tecnológicas em Plataformas Vegetais, em Fortaleza e Eusébio (CE). O evento servirá ao debate de tendências nas tecnologias baseadas em plataformas vegetais e potenciais produtos em desenvolvimento atualmente ou com potencial a serem desenvolvidos utilizando essa abordagem, além da visão das agências reguladoras nacionais e internacionais sobre o tema.

Os palestrantes, brasileiros e internacionais, são oriundos tanto da academia quanto da indústria, órgãos públicos e de instituições que atuam na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústria biofarmacêutica com tecnologias baseadas em plataformas vegetais.

A abertura do Encontro ocorrerá em Fortaleza, quando serão debatidos temas como o Polo Tecnológico e Industrial da Saúde do Ceará; a Unidade regional da Fiocruz CE e o Centro Tecnológico de Plataformas Vegetais no campus da Fiocruz no Ceará, cujo palestrante será o diretor de Bio-Manguinhos, Maurício Zuma.

A primeira apresentação científica ocorre no mesmo dia, com o pesquisador da St. George’s University of London, do Reino Unido, Julian Ma. O especialista abordará o tema “Vacinas, biofármacos e diagnósticos baseados em plataforma vegetal para a saúde global”.

Nos dois dias seguintes, o evento ocorrerá no auditório do Campus da Fiocruz em Eusébio e contará com outros especialistas internacionais, como Jennifer Ann Harikrishna e Rofina Yasmin Othman, ambos da University of Malaya (Malásia); Inga Hitzeroth, da University of Capetown (África do Sul); Karen McDonald, da University of California (EUA) e Andreas Schaaf, da Greenovation Biotech GmbH (Alemanha).

Também são destaques da programação o painel Desafios tecnológicos da produção e desenvolvimento em plataforma vegetal, que terá moderação do vice-diretor de Desenvolvimento Tecnológico de Bio-Manguinhos, Sotiris Missailidis; e a palestra Aspectos regulatórios no desenvolvimento de biológicos recombinants em plataformas vegetais no Brasil, conduzida pela vice-diretora de Qualidade do Instituto, Rosane Cuber.

Serviço

Abertura

Local: Hotel Luzeiros (Av. Beira Mar, 2600 – Meireles, Fortaleza)

Data/Horário: 2 de dezembro, domingo. Coquetel de boas-vindas a partir de 16h

Programação científica

Local: Auditório da Fiocruz-CE (Rua São José, s/n – Precabura, Eusébio)

Data/Horário: 3 de dezembro – das 8h30 às 18h | 4 de dezembro – das 9h30 às 15h20

