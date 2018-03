Biometria: Cadastro pode ser feito também aos sábados em março

Compartilhar no Facebook

Com novo término em 23 de março de 2018, o prazo para o eleitor caucaiense submeter-se ao cadastro biométrico que permite a participação nas eleições deste ano pode ser feito em seis dos sete dias da semana.

Por determinação do juiz eleitoral da 123ª Zona de Caucaia, Magno Gomes de Oliveira, a Central de Atendimento ao Eleitor e o Posto de Atendimento do Grêmio de Recreio e Estudos funcionarão em todos os sábados de março.

O cadastramento biométrico dos eleitores pode ser feito das 8 às 12 horas. É necessário apresentar título de eleitor, documento de identificação oficial com foto, comprovante de endereço atual (água, luz e telefone) e certidão de quitação militar (para homens entre 18 e 45 anos, no caso do primeiro título).

O eleitor de Caucaia que não fizer a biometria, mesmo o não obrigado a votar, poderá ter o título cancelado. Além disso, ficará impedido de acessar serviços como: requisição de passaporte e carteira de identidade, receber salário e benefícios sociais, solicitar empréstimos, inscrever-se em concursos públicos ou tomar posse em cargos públicos e renovar matrícula em qualquer instituição de ensino pública ou fiscalizada pelo Governo.

SERVIÇO



CADASTRO BIOMÉTRICO AOS SÁBADOS DE MARÇO

Central de Atendimento ao Eleitor de Caucaia, no Centro

ONDE: rua Coronel Correia, nº 1.540, Centro, em frente aos Correios.

Grêmio de Recreio de Estudos de Caucaia

ONDE: rua José da Rocha Sales, nº 194, Centro.