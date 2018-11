Biometria será obrigatória em 55 municípios nas eleições de 2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reabriu o atendimento para cadastramento eleitoral. Já pensando nas eleições de 2020, quando a identificação biométrica será obrigatória em 55 municípios, inclusive em Fortaleza, a preocupação da Corte é convocar cerca de 1,4 milhão de eleitores que ainda não fizeram a biometria nestas cidades para realizarem o registro. A intenção é evitar que este público deixe para a última hora e ofertar melhor atendimento.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Diassis Lira, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

