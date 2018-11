Bloqueio na continuação da Av. Dom Luís é adiado

A operação de içamento de vigas na continuação da Avenida Dom Luís, que seria realizada das 22h dessa sexta-feira, 9, às 22h de domingo , 11, foi adiada por questões técnicas, segundo a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra). A operação será realizada das 22h da próxima quarta-feira, 14, às 5h da manhã de sexta-feira, 16.

Por causa do serviço, a Rua Professor Silas Ribeiro, entre a Avenida dos Jangadeiros e a Rua Castro Monte, no bairro Papicu, vai ficar bloqueada. O serviço faz parte da execução de mais uma etapa das obras de implantação do VLT Parangaba-Mucuripe.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), no local vai haver içamento de oito vigas dos dois novos viadutos ferroviários que estão sendo construídos no trecho. Além de movimentação de guindastes e das vigas, que têm 17 metros de comprimento e pesam cerca de 40 toneladas.

Com informações do G1