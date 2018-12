BNB e Caixa renovam por mais cinco anos parceria em lotéricas

A parceria entre o Banco do Nordeste e a Caixa para compartilhamento da rede de atendimento, por meio das casas lotéricas, foi prorrogada por cinco anos. O acordo foi assinado pelos presidentes do BNB, Romildo Rolim, e da Caixa, Nelson de Souza nesta quarta-feira, 19, em Brasília, na sede da Caixa.

Desde maio de 2018, os clientes do Banco do Nordeste, principalmente os atendidos pelos programas de microcrédito urbano e rural, Crediamigo e Agroamigo, podem realizar nas lotéricas os serviços de saque até R$ 1,5 mil, consulta de saldo e pagamento de boletos bancários.

Já foram realizadas mais de 680 mil operações na rede compartilhada. São mais de R$ 314 milhões em saques. Com a parceria, a capilaridade do BNB foi ampliada em 13 mil pontos de atendimento no país. Só no Nordeste são mais de 5 mil.

