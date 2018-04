BNB financia R$ 591 milhões para Embasa investir em abastecimento de água na Bahia

Financiar a infraestrutura regional está entre as prioridades negociais de 2018 do Banco do Nordeste. Nesse sentido, o BNB acaba de firmar contrato de financiamento no valor de R$ 591 milhões com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Os recursos, provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), serão investidos em obras de ampliação da infraestrutura de abastecimento de água de Salvador, região metropolitana e de diversos municípios da área de atuação da empresa no Estado, assim como na aquisição de equipamentos de manutenção.

A contratação está entre as maiores já realizadas pelo Banco na linha de crédito FNE Infraestrutura, que oferece condições de taxas e prazos diferenciados e dispõe de um montante de R$ 14,8 bilhões a serem investidos esse ano em toda a área de atuação do BNB.

O Diretor de Administração do Banco do Nordeste, Cláudio Freire, que participou da reunião, afirma a importância da contratação. “Negócios como esse configuram-se como oportunidade de oferecer saneamento básico para um maior número de municípios baianos e um conjunto maior de pessoas. Ratificam a missão do Banco, que é promover o desenvolvimento do Nordeste e dos nordestinos”, frisou.

O presidente da Embasa, Rogério Cedraz, informou que o recurso trará segurança hídrica e será destinado, principalmente, para as regiões que têm tido maior escassez de água. “O sistema de Salvador e região metropolitana receberá ainda recursos para melhorias operacionais e para ampliação da reversão da água bruta da barragem de Santa Helena para uma das barragens do rio Joanes. Serão adquiridos também 30 equipamentos para desobstrução da rede pública de esgotamento sanitário”, afirmou.

Com o valor da contrapartida da Embasa, de R$ 137 milhões, o montante dos recursos para investimento chega a R$ 728 milhões. Serão realizadas obras de ampliação nos sistemas de abastecimento de água que atendem Salvador, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Pojuca, Campo Formoso, Itaberaba e municípios da RMS atendidos pelo sistema integrado de Salvador. Em Santanópolis, será implantada uma nova adutora de água tratada.

Com informações do BNB