BNB homenageia Paes de Andrade nas comemorações de 30 anos do FNE

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) está completando 30 anos de existência em 2018. Para celebrar a data, o Banco do Nordeste inseriu na programação do XXIV Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento uma homenagem a ilustres personalidades que contribuíram para a atuação do fundo no desenvolvimento dos estados da região Nordeste, norte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Foram homenageados com a Comenda Banco do Nordeste de Desenvolvimento Regional o deputado federal e embaixador Paes de Andrade, na categoria Político Institucional In Memoriam, e ex-senador e ex-presidente do BNB, Mauro Benevides, na categoria Político Institucional.

Dona Mônica Oliveira, filha de Paes de Andrade e esposa do senador Eunício Oliveira, representou o presidente do Senado na solenidade. Ao lado da mãe, Dona Zilda Martins Rodrigues de Andrade, recebeu a comenda das mãos do presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, e agradeceu pelo reconhecimento à luta do parlamentar em prol do desenvolvimento regional.

Criado no escopo da Constituição Federal de 1988, o FNE já aplicou R$ 224 bilhões na economia dos estados contemplados, divididos em aproximadamente seis milhões de operações de crédito beneficiando empreendedores de todos os portes, em 1.990 municípios brasileiros.

Os recursos do FNE são utilizados para financiar a indústria, comércio, serviços e a infraestrutura dos estados beneficiados. São linhas crédito voltadas a projetos de investimento, capital de giro e inovação, tanto em regiões urbanas quanto na zona rural. Após uma forte articulação do senador Eunício Oliveira, foi aprovada uma nova fórmula de cálculo para os juros do FNE, tornando-o detentor da linha de crédito mais barata do país.

Vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Mauro Benevides narrou todos os esforços dedicados à inclusão do FNE no texto constitucional. “A bancada nordestina não tergiversou dessa incumbência, conseguindo a adesão de parlamentares do Norte e do Centro–Oeste”, citou, ao destacar a missão de combater a pobreza como sendo primordial ao FNE.

Romildo Rolim disse que o FNE segue forte na determinação de estimular a economia regional brasileira. “A nossa palavra é gratidão. Nós devemos a essas pessoas a possibilidade de mudar a realidade da região. Que possamos seguir esse trabalho por pelo menos mais 30 anos, e seguir no propósito de fomentar os negócios e gerar emprego e renda para a região”, declarou.