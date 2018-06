BNDES melhora condições de crédito a projetos de saneamento selecionados pelo Ministério das Cidades

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou melhorias nas condições de seus financiamentos para projetos em saneamento básico do setor público selecionados pelo programa Avançar Cidades – Saneamento, do Ministério das Cidades.

Com as mudanças aprovadas, a participação do Banco foi ampliada de 80% para até 95% do valor total do projeto — limitada a 100% dos itens financiáveis. Além disso, os juros e o prazo para pagamento são os melhores oferecidos pelo BNDES, variando entre 0,9% a.a. e 1,3% a.a. e chegando até 34 anos — incluído o período de carência — nos casos de investimentos acima de R$ 20 milhões, contratados diretamente com o Banco.

Informações sobre as condições financeiras e os critérios de apoio do BNDES aos projetos podem ser encontradas no endereço www.bndes.gov.br/avancar-saneamento.

Avançar

Criado pelo Ministério das Cidades, o programa Avançar Cidades – Saneamento visa financiar projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, redução e controle de perdas, planos de saneamento e estudos e projetos.

Um processo de seleção pública está selecionando iniciativas do setor público na área de saneamento básico que serão financiadas pelo agente financeiro escolhido pelo proponente — o BNDES é uma das opções.

O prazo para proponentes cadastrarem cartas-consulta no sistema da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades (SNSA/MCIDADES) vai até o próximo dia 18 de junho.

Mais informações sobre o Avançar Cidades – Saneamento estão disponíveis em www.cidades.gov.br/regras-para-acesso-aos-recursos/avancar-cidades/89-secretaria-nacional-de-saneamento/5278-avancar-cidades-saneamento

Com informações Assessoria de Comunicação BNDES