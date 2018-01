Compartilhar no Facebook

Para ampliar o acesso de micro e pequenas empresas ao crédito, o Sebrae e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) assinaram nessa quarta-feira, 17 o primeiro acordo para concessão de empréstimos. Serão ofertados R$ 6 bilhões a negócios de menor faturamento.

O jornalista do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 20 emissoras do Interior do Estado), Carlos Alberto Alencar traz mais informações.

CARLOS ALBERTO ALENCAR – MICRO E PEQUENAS EMPRESAS