Boa oportunidade: concurso da PRF será o mais concorrido da história. Quem estuda, tem chance

Um dos concursos mais esperados acaba de ser oficializado, tem uma carreira segura e um salário dos mais atrativos. O congelamento de concursos da União nos últimos anos, somado ao desemprego em alta que atinge profissionais de nível superior, deixará o concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) como um dos mais concorridos da história. Não se surpreenda se uma vaga – entre as 500 disponíveis em 17 Estados, apresentar uma concorrência de 1.000 pretendentes ao cargo para qual o inscrito se habilitar.

O elevado número de concorrentes assusta, principalmente, a quem não dedica boa parte do dia para estudar. A linguagem, nesse caso, é simples: quem estuda, tem chances de ser aprovado. Quem estuda muito, tem muito mais chances de ingressar nos quadros da PRF. A oportunidade bate à porta de milhares de brasileiros, de milhares de cearenses.

O concurso não tem vaga para o Ceará, mas o salário atrai que está disposto a passar e ser lotado em uma das unidades da Polícia Rodoviária Federal em um dos 17 Estados contemplados com as 500 vagas previstas no edital. A seleção será para o cargo de policial rodoviário federal, padrão I da terceira classe, com salário de R$ 9.473,57 e jornada de 40 horas semanais. Do total de oportunidades, cem postos serão reservados a candidatos negros e 33 a pessoas com deficiência. O processo seletivo ficará a cargo do Cebraspe

Quem vem estudando há muito tempo, o concurso chega em um bom momento. As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 3 de dezembro até as 18h do dia 18 de dezembro de 2018 (horário de Brasília/DF). O cadastramento será feito somente pela internet, no site. A taxa custará R$ 150 e poderá ser paga até 15 de janeiro de 2019. No ato de inscrição, o candidato deverá escolher a unidade da federação para a qual deseja concorrer.

Os pretendentes aos cargos da PRF devem ficar atentos: para participar da seleção, é preciso ser brasileiro ou português e estar em dia com as obrigações militares (em caso de candidato do sexo masculino) e eleitorais, além de ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para conduzir veículos automotores de categoria “B”, no mínimo, que esteja válida e sem impedimentos, e que não tenha observação de adaptação veicular ou restrição de locais e horário para dirigir. Também é necessário ter 18 anos completos ou mais na data da posse.

De acordo com o edital do concurso, a avaliação será feita em duas etapas. A primeira incluirá provas objetiva e discursiva; exame de capacidade física; exames de saúde e psicológico; avaliação de títulos; e investigação social (esta última sob responsabilidade da PRF). A segunda etapa será composta de um curso de formação profissional. As provas objetiva e discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 3 de fevereiro de 2019, no turno da tarde.

VAGAS DISPONÍVEIS POR ESTADO PARA A PRF

Acre – 17

Amapá – 28

Amazonas – 23

Bahia – 17

Goiás – 27

Maranhão – 18

Mato Grosso – 9

Mato Grosso do Sul – 35

Minas Gerais – 57

Pará – 81

Piauí – 22

Rio de Janeiro – 10

Rio Grande do Sul – 74

Rondônia – 15

Roraima – 23

São Paulo – 19

Tocantins – 25