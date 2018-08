Boas práticas de desenvolvimento de Portugal são apresentadas em oficina da Aprece

Na manhã dessa terça-feira (14), a Aprece realizou, em seu auditório uma oficina, na qual foi apresentado o Programa Portugal 2020 no âmbito da Missão Agrotech Portugal 2018. Na oportunidade, o 1º Vice Presidente da Câmara Brasil Portugal no Ceará, Rômulo Alexandre Soares, falou sobre a metodologia, as diretrizes e os resultados já alcançados pelo Programa, especificamente os subprogramas de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) e de Desenvolvimento da Pesca (MAR 2020).

Ele iniciou sua apresentação falando do avanço econômico vivenciado em Portugal a partir da desburocratização, do investimento em tecnologia e, principalmente, da abertura para o comércio exterior, que atualmente responde por 50% de seu PIB. Rômulo Alexandre também salientou a força e a capacidade de promoção de desenvolvimento que os municípios portugueses possuem, enfatizando a riqueza de possíveis trocas de experiências com as gestões municipais cearenses.

Durante a oficina, foi salientada a importância de impulsionar e fortalecer o processo de inovação tecnológica do campo agropecuário cearense, e dinamizar a economia agrícola através de maior agregação de valor à produção primária

O evento contou com a participação de alguns prefeitos e secretários municipais, além de representantes de entidades parceiras, como Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

Missão Agrotech Portugal 2018

Programada para a semana de 11 a 18 de novembro, a Agrotech Portugal 2018 é uma missão de inovação e networking voltada para os gestores públicos municipais e estaduais do Estado do Ceará, focando as experiências locais de desenvolvimento e inovação agropecuário e agroalimentar, geridas por consórcios de municípios portugueses, com alto potencial de replicação no Estado do Ceará, através das iniciativas dos “pólos tecnológicos”.

Com informação da Aprece