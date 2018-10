A disputa no Rio Grande do Sul será voto a voto, segundo a pesquisa de boca de urna feita pelo Ibope neste domingo no Estado. Com margem de erro de três pontos percentuais para mais e para menos, o candidato do PSDB, Eduardo Leite tem 52% dos votos válidos contra 48% do atual governador Ivo Sartori (MDB).

Foram ouvidas 2.600 pessoas neste domingo pelo Instituto. A pesquisa foi registrada no TSE sob o numero BR- 06971/2018 e no TRE RS-09432/2018