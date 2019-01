Boletos do IPTU com reajuste de 3,86% são liberados nesta quinta-feira para os fortalezenses

A partir desta quinta-feira (10), os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2019, com um reajuste de 3,86% , serão liberados no site da Secretária de Finanças, onde o contribuinte pode consultar e imprimir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) referente ao tributo.

Este ano, os contribuintes terão três opções de desconto para o pagamento em cota única do Imposto sobre o IPTU: 8% de desconto até 7 de fevereiro, 6% de desconto até 8 de março e 4% de desconto até 5 de abril.

Os descontos são concedidos apenas aos contribuintes que estão com as contas em dias em relação ao Município nos anos anteriores. O parcelamento poderá ser feito em 11 vezes, com o valor mínimo de R$ 56,98.

O imposto em Fortaleza alcança um total de 766.236 imóveis da cidade neste ano. Do total, 135.797 imóveis estarão isentos do pagamento do IPTU, o que beneficia, principalmente, os imóveis com valor venal de até R$ 69.836,89.

Os casos de isenção incluem pessoa aposentada e pensionista, ex-combatente, empregado público municipal, pessoa inválida, pessoa órfã menor de pai e mãe , associação de moradores, sede de clube social, imóvel locado ou cedido a órgão público municipal, servidor municipal, viúvo, imóvel locado ou cedido a templo religioso e polígono do Centro.

Com informações Diário do Nordeste