Boletos em atraso a partir de R$ 800 já podem ser pagos em qualquer agência bancária

Boletos vencidos com valor igual ou superior a R$ 800 agora podem pagos em qualquer banco. Até então, só era possível faz o pagamento do boleto atrasado em uma agência da instituição emissora do documento. A mudança já passa a valer a partir deste sábado, 24.

A medida faz parte do calendário do novo sistema para cobrança de boletos que está sendo implantado pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) desde julho do ano passado. A última etapa foi colocada em prática em setembro, com a liberação para o pagamento de boletos vencidos acima de R$ 2.000 em qualquer banco. O valor está diminuindo progressivamente, até ser aceito o pagamento atrasado em qualquer quantidade.

O calendário original previa que a plataforma fosse totalmente implantada – com a possibilidade de pagamento de boletos de qualquer valor – até dezembro do ano passado, porém a Febraban decidiu estender o prazo “em função do volume elevado de documentos que trafegarão pelo novo sistema [cerca de 4 bilhões de boletos por ano]”.

Veja a seguir o novo cronograma de implantação do novo sistema para pagamento de boletos vencidos em qualquer agência:

24 de março – R$ 800 ou mais

26 de maio – R$ 400 ou mais

21 de julho – R$ 0,01 ou mais

22 de setembro – processo concluído, com a inclusão dos boletos de cartão de crédito e de doações, entre outros

Rastreamento

A nova plataforma de cobrança permitirá a identificação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do pagador, o que facilitará o rastreamento de pagamentos.

No pagamento do boleto, o próprio sistema verificará as informações. Se os dados coincidirem com os da plataforma, a operação será validada. Caso haja divergência nas informações, o pagamento só poderá ser feito no banco de origem da operação.

Com informações do Uol Notícias