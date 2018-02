Boletos para pagamento do IPTU, já estão disponíveis no site da Secretaria de Finanças

Os contribuintes já podem obter os boletos de IPTU para pagamento na rede bancária. Os boletos devem ser impressos acessando o site da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), através do endereço: www.sefin.fortaleza.ce.gov.br .

A impressão deve ser feita de acordo com a forma de pagamento escolhida, “Cota Única”, “Parcela” ou “Carnê”. Outra forma de imprimir o documento é na sede da SEFIN e nas nove Centrais de Acolhimento nas Regionais, das 9h às 15h; nos Vapt-Vupt de Messejana e do Antônio Bezerra, das 8h às 17h; e Shopping Del Paseo, das 10h às 17h30. O boleto do IPTU pode ser pago em bancos, casas lotéricas e Farmácias Pague Menos, dentro do vencimento indicado no documento.

A Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza (Sefin) informou, nesta segunda-feira (19), que devido ao incêndio no Centro de Triagem de Cartas e Encomendas dos Correios, na semana passada, o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não poderá ser entregue em forma de correspondência na casa do contribuinte.

Com informações Secretária Municipal de Finanças