Bolsa Família é único gasto que chega aos pobres, aponta OCDE

O Bolsa Família é o único gasto público que realmente chega aos pobres, afirmou Jens Arnold, economista responsável pelo Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), em evento em São Paulo.

O economista recomendou deslocar ao Bolsa Família as economias que possam ser geradas com mudanças no sistema previdenciário. Uma das sugestões é desatrelar os níveis mínimos da Previdência ao salário mínimo, já que 56% da população tem rendimento menor que o piso salarial do país.

O jornalista do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 20 emissoras do Interior do Estado), Carlos Alberto Alencar traz mais informações.

