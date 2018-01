Bolsa Família tem 26.787 benefícios cortados no Ceará

Os indícios de irregularidades encontrados pela Controladoria Geral da União (CGU) chegam ao Ceará com o corte de 26.787 benefícios do Bolsa Família. O maior número de benefícios cortados, entre as cidades do Ceará, está em Fortaleza, com 5.376. Em seguida, vem Caucaia (589); Canindé (495); Quixadá (494); Maracanaú (479); Maranguape (478); Icó (450); Juazeiro do Norte (407); Morada Nova (375); e Trairi (341). O corte atingiu as pessoas que tem renda superior ao valor exigido como critério para inclusão nos programas sociais do Governo Federal. Os assistidos pelo programa Bolsa Família, segundo o correspondente do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), na Região do Vale do Jaguaribe, Carlos Silva, são as famílias que vivem em situaç ão de pobreza (renda men sal entre R$ 85,01 e R$ 170) e de extrema pobreza (até R$ 85).

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

CARLOS SILVA – Cortes no bolsa familia