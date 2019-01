Bolsa opera em alta e dólar cai para R$ 3,77

Posted on

O índice Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 (Bolsa de São Paulo), tem alta de 0,38%, totalizando 91354.11 pontos às 11h06 de nesta quinta-feira (3). Isso depois de começar o dia em queda de 0,62%. Com o pregão ainda em andamento, os papéis mais negociados são da Petrobras, Vale e Eletrobras.



Já o dólar, às 11h09, estava sendo negociado a R$ 3,7735.



Ontem, o Ibovespa iniciou o ano com alta de 3,56%, totalizando 91.012 pontos no fechamento, atingindo valor recorde. O recorde anterior, de 89.820 pontos, havia sido registrado em 3 de dezembro de 2018.



Segundo a Agência Brasil, a cotação do dólar fechou em queda na quarta-feira, 2, a R$ 3,8087, uma variação negativa de 1,69%.