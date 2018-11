Bolsonaro admite que reforma da Previdência dificilmente será aprovada neste ano

O presidente eleito Jair Bolsonaro reconheceu que dificilmente a reforma da Previdência será aprovada neste ano, após conversar nessa segunda-feira (12) com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.

Bolsonaro disse aos repórteres no Rio de Janeiro que na terça-feira (13) devem sair mais nomes para o governo e que, por enquanto, nada está definido sobre o comando da Petrobras.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Alberto, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

CARLOS-ALBERTO-PREVIDENCIA