Bolsonaro adota como slogan o lema “Pátria Amada Brasil” e lança marca nas redes sociais﻿

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) refletiu o tom ufanista utilizado em seus discursos e durante a campanha, no slogan da sua gestão, que foi divulgado na noite desta sexta-feira com a nova identidade visual do governo federal. Com informações do UOL.

O slogan é composto pelo último verso do Hino Nacional, o lema “Pátria Amada Brasil” será adotado pelo governo. Já novo o logo faz uma associação entre a bandeira do Brasil e o nascer do sol.

Nas redes sociais Bolsonaro disse que a parte mais importante é que a divulgação foi lançada na internet com custo zero, economizando mais de R$ 1,4 milhões aos cofres públicos, se a ação fosse realizada pelos canais tradicionais de TV.

O vídeo em que a nova marca foi divulgada, diz que o povo brasileiro foi às urnas não apenas para escolher um novo presidente, mas para escolher um novo Brasil, sem corrupção, sem impunidade, sem doutrinação nas escolas e sem a erotização de nossas crianças. “Fomos às urnas para resgatar o Brasil”, finaliza.

A frase que representa a nova gestão já havia aparecido na capa do documento divulgado no fim de dezembro passado pelo gabinete de transição.

No fim da tarde, a Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) da Presidência da República informou que o lançamento da nova identidade visual do governo seria feito pelos perfis das redes sociais do presidente, a partir das 20h. A divulgação, porém, ocorreu minutos antes, às 19h46.

Veja quais foram os slogans dos últimos presidentes:

• Michel Temer (2016 – 2018): “Ordem e Progresso”

• Dilma Rousseff (2015- 2016): “Brasil, Pátria Educadora”

• Dilma Rousseff (2011 -2014): “País rico é país sem pobreza”

• Lula (2003-2010): “Um país de todos”