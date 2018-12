Bolsonaro afirma que irá propor mudanças no sistema eleitoral no 1º semestre de 2019

O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que pretende levar ao Congresso uma proposta de mudança no sistema de votação no Brasil já no primeiro semestre de 2019. A fala aconteceu em participação de Bolsonaro, por teleconferência, na Cúpula Conservadora das Américas, evento organizado por seu filho, Eduardo Bolsonaro, em Foz do Iguaçu (PR).