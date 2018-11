Bolsonaro anuncia nome para Ministério da Infraestrutura

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, usou sua conta no Twitter para confirmar nesta terça-feira ,27, o nome de mais um ministro. O engenheiro Tarcísio Gomes de Freitas será o ministro da Infraestrutura no próximo governo.

Tarcísio Gomes de Freitas é o atual secretário de Coordenação de Projetos da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) de Temer, segundo a revista “Veja”. Além disso, atua como consultor legislativo da Câmara dos Deputados.

Como lembra a reportagem, o futuro ministro já foi engenheiro do Exército, chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na missão de paz das Nações Unidas no Haiti, coordenador-geral de Auditoria da Área de Transportes da CGU e diretor executivo e diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrututa de Transportes.

Com Informações Notícias ao Minuto