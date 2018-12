Bolsonaro, ao lado de Domingos Neto, manda recado: o Ceará é nosso

O presidente diplomado Jair Bolsonaro fez, nesta terça-feira, em Brasília, a pedido do deputado federal Domingos Neto (PSD), uma saudação ao povo cearense.

Eu tenho um carinho todo especial pelo Ceará, meu sogro é de Crateús, eu quero agradecer todo apoio e confiança de grande parte do povo do Ceará com o nosso mandato”, disse Bolsonaro, para, em seguida acrescentar: “muito obrigado a todos vocês. O Ceará é nosso. Valeu!

Domingos Filho apresentou Jair Bolsonaro como “o nosso presidente” que, segundo ele, vai defender as causas do Nordeste. Uma das principais missões do novo governo é concluir as obras de transposição do Rio São Francisco. A previsão é que, em março, as águas do São Francisco cheguem ao Ceará.

Domingos está no seu terceiro mandato de deputado federal, sendo na atual legislatura líder do partido na Câmara. Foi reeleito neste ano com 111.154 votos pelo PSD. Atualmente, o deputado é presidente estadual da sigla no Ceará.