Bolsonaro confirma R$ 82 milhões para adutora e diz que Nordeste é prioridade

O Ministério do Desenvolvimento Regional vai liberar mais R$ 82 milhões para as obras da Adutora do Agreste, em Pernambuco. A informação foi confirmada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em um post no Twitter na manhã desta quinta-feira (21). “O Nordeste é uma prioridade do Governo Federal”, destacou Bolsonaro na publicação.

As obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco estão 97% concluídas. O Eixo Leste, onde está localizada a Adutora do Agreste, garante o abastecimento de um milhão de pessoas em municípios de Pernambuco e da Paraíba. Já o outro eixo de transferência de água, o Norte, está em fase final de reparação, com esforços concentrados na recuperação do Dique Negreiros. De acordo com a empresa responsável pela obra, esses trabalhos deverão ser concluídos até o final de maio.

O governo estima investir R$ 600 milhões ao ano com a operacionalização dos dois eixos. Para reduzir os custos, são estudadas alternativas, como a implantação de placas solares ao longo dos canais para que a energia solar possa ser utilizada no bombeamento da água. A análise está sendo conduzida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e será finalizada até o fim do ano. Desde 2017, a União tem arcado financeiramente com a pré-operação do Eixo Leste.

COM GOV. DO BRASIL