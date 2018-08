Bolsonaro critica Dodge e afirma que, se for eleito, o Brasil deixará a ONU

Durante cerimônia de formatura de cadetes da Acadêmia Militar das Agulhas Negras, em Resende, neste sábado, Bolsonaro afirmou que, se for eleito, o Brasil deixará a Organização das Nações Unidas (ONU). O candidato também aproveitou para atacar a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Em abril, Dodge denunciou Bolsonaro por racismo devido a supostas ofensas contra quilombolas e índios, feitas durante uma palestra do deputado.

— Não serve para nada (a ONU). É local de reunião de comunistas e gente que não tem compromisso com a América do Sul — afirmou Bolsonaro.

O comitê de direitos humanos defendeu a participação de Lula nas eleições presidenciais.

Dos 418 formandos na cerimônia, havia 30 mulheres pioneiras na linha de combatentes. Elas receberam pela primeira vez na história o Espadim, réplica da espada de Duque de Caxias. Dodge também participou do evento, mas saiu sem dar entrevistas. Bolsonaro,entretanto, não poupou comentários.

— Ela (Raquel Dodge) se perdeu completamente. Ela nunca foi a um quilombola. Não sabe o risco que estamos correndo de as reservas indígenas se transformarem, brevemente, noutro país aqui dentro (do Brasil). Ela foi levada por uma onda de esquerda politicamente correta — afirmou o deputado.

Candidato a governador, Índio da Costa (PSD) compareceu ao evento, mas disse que foi para “prestigiar as mulheres” na formatura das cadetes. Bolsonaro afirmou que tirou uma foto com Índio, mas não subirá em palanque de candidatos a governador no Rio.

