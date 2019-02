Bolsonaro defende união para transformar Brasil em país seguro

Ainda internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje (7), em sua conta no Twitter, que seu governo não perderá a oportunidade de transformar o Brasil em um país seguro para os brasileiros. Bolsonaro destacou que “nenhum assassino” irá minar os esforços de sua equipe, e pediu união nesta campanha.

Começamos mais uma quinta-feira combatendo o bom combate. Temos uma missão e vamos cumpri-la. Precisamos estar unidos para transformar o Brasil em um local mais seguro para os cidadãos de bem! Não perderemos esta oportunidade única. Nenhum assassino irá nos parar, afirmou.

Há dois dias, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, tem se reunido com autoridades estaduais e com o Legislativo para apresentar o projeto de lei anticrime que será submetido ao Congresso nos próximos dias.

O pacote, que começou a ser costurado ainda durante o período de transição de governo, prevê alterações em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, para tentar reduzir os crimes violentos, de corrupção e os praticados por integrantes de facções criminosas.

Os detalhes do texto já foram apresentados ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, a governadores, vice-governadores e secretários estaduais de Segurança Pública, além de deputados federais da Frente Parlamentar de Segurança Pública.

O presidente Jair Bolsonaro voltou a despachar do escritório montado no hospital desde ontem (6), depois de apresentar melhora no quadro pós-operatório. No dia 28 de janeiro, o então candidato passou por cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal, em função da facada que levou no abdome, no momento em que participava de um ato de campanha na cidade mineira, Juiz de Fora.

COM AGÊNCIA BRASIL