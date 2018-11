Bolsonaro define 15 ministérios de seu governo; veja o que será mantido ou fundido

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) já definiu 15 ministérios de seu governo, segundo informou O Globo.

A gestão das universidades sai do Ministério da Educação e irá para Ciência e Tecnologia, cujo titular já foi definido: o astronauta Marcos Pontes. Educação, Cultura e Esportes serão fundidos em um só ministério. Turismo e Cidades serão fundidos dentro da Integração Nacional. O Ministério dos Direitos Humanos será incorporado pelo Desenvolvimento Social. Além disso, já haviam sido anunciadas as fusões entre Economia, Planejamento e Indústria e Comércio Exterior, bem como entre Agricultura e Meio Ambiente.

