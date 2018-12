Bolsonaro deixa condomínio onde mora no Rio para ir ao banco

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, saiu da casa onde mora em um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, às 11h13, deste domingo (9). De acordo com a sua assessoria, ele foi a um caixa eletrônico de uma agência bancária. O presidente eleito deixou a residência em um carro sob escolta de agentes da Polícia Federal.

Na portaria do condomínio alguns simpatizantes não conseguiram ver o presidente eleito porque os vidros do carro estavam fechados com a proteção de uma película escura, que impedia enxergar quem estava em seu interior.

As irmãs Maria Dalva Serpa Fontana, de 73 anos, e Maria Iolanda Serpa Buchele, de 79 anos, são da cidade de Porto Belo, em Santa Catarina e aproveitaram a visita ao Rio para tentar ver o presidente eleito. “É o dia que a gente vem. Na outra não consegui nada, mas estou com esperança”, disse a aposentada Maria Dalva. “A minha irmã avisou que ele estava vindo, mas foi tão rápido que não deu nem para pegar o celular e tirar foto”, acrescentou.

