Bolsonaro desiste de dar entrevista em Davos

O presidente da República, Jair Bolsonaro, desistiu de participar de entrevista coletiva a jornalistas brasileiros e estrangeiros no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

De acordo com o Jornal Valor Econômico, na terça, a organização do evento havia informado que Bolsonaro concederia entrevista ao lado dos ministros Paulo Guedes, da Economia, e Sergio Moro, da Justiça, às 13h (horário de Brasília).

A informação sobre a participação de Bolsonaro ainda está nos painéis do Fórum, mas nos bastidores a ausência do presidente já é apontada como certa. A entrevista não está prevista na agenda de Bolsonaro divulgada pelo Planalto.

A reportagem apurou que existe, por parte do presidente, temor em relação aos questionamentos da imprensa sobre Flávio Bolsonaro. O senador eleito e filho do presidente teve movimentações financeiras “atípicas” apontadas em relatórios do Coaf, investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Ontem, Bolsonaro fez discurso na abertura do Fórum Econômico Mundial em que disse, entre outros pontos, que um dos maiores compromissos do seu governo será o de abrir a economia ao comércio internacional. Afirmou também que o país tem credibilidade para fazer as reformas “que o mundo espera”.