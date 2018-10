Bolsonaro deve passar o dia em casa recebendo correligionários

Após uma longa noite com correligionários e simpatizantes, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) pretende passar hoje (29) o dia em casa, no Rio de Janeiro. A previsão é de que ele já comece a organizar a equipe de transição, que vai reunir 50 integrantes em Brasília. Pelo menos três nomes estão confirmados.

A equipe de transição vai trabalhar em conjunto com o grupo de assessores definido pelo presidente Michel Temer. A coordenação é do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Nos últimos dias, o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) esteve em Brasília para se informar sobre o funcionamento do trabalho.

Na equipe de transição são apresentados os cronogramas do governo, as propostas em curso e o que está programado para conclusão, como obras. Ao longo da campanha, Bolsonaro avisou que pretende reduzir a máquina administrativa, a partir da diminuição de 29 para 15 ministérios.

Festas

Em frente à casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a festa foi até tarde. Simpatizantes ocuparam a avenida onde fica o condomínio para comemorar a vitória. O clima de celebração começou ontem (28) antes mesmo de confirmado o resultado oficial.

Também em várias cidades do país houve comemorações. Em Brasília, a área em frente ao Congresso Nacional foi tomada por simpatizantes do presidente eleito, vestidos com a camisa da Seleção Brasileira de Futebol, de verde e amarelo e alguns com camisetas que estampavam o rosto de Bolsonaro.