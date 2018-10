Bolsonaro diz nas redes sociais que respeitará Constituição e direitos individuais

O candidato Jair Bolsonaro (PSL), afirmou, neste sábado (27), em sua conta pessoal no Twitter que, se for eleito, todos os cidadãos terão seus direitos preservados e voltou a prometer que respeitará a Constituição.

“A forma de mudarmos o Brasil será através da defesa das leis e da obediência à Constituição, Assim, novamente, ressaltamos que faremos tudo na forma da Lei!”, disse Bolsonaro. ” Qualquer forma de diferenciação entre os brasileiros não pode ser admitida. Todo cidadão terá seus direitos preservados.”

O candidato disse, ainda, que, para gozar de seus direitos, os cidadãos devem obedecer às leis e cumprir com seus deveres. “Qualquer pessoa no território nacional, mesmo não sendo cidadã brasileira , tem direitos inalienáveis como ser humano, assim como tem o dever de obedecer as leis do Brasil”, acrescentou.

Mais tarde ainda pela rede social, ele criticou atos do MST e da UNE contra o juiz Sérgio Moro. “A democracia do MST, UNE e outros estranhos: Militantes de esquerda, desafiam justiça e fazem ato chamando Juiz Moro de corrupto”, afirmou.