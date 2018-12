Bolsonaro diz que Anvisa será ocupada por “perfil técnico”

O presidente eleito Jair Bolsonaro, disse que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) será ocupada seguindo critérios técnicos. O anúncio foi feito nesse domingo, 23, por meio do Twitter. Bolsonaro fez questão de destacar que o escolhido deverá ter ‘perfil técnico’, colocando as palavras em caixa-alta.

Segundo o presidente eleito, o caráter técnico é “algo que infelizmente é SECUNDÁRIO diante da importância da agência”. Bolsonaro definiu a Anvisa como um “órgão que terá o merecido valor para o desenvolvimento da medicina e outras responsabilidades”.

A Anvisa tem como função exercer o controle sanitário e a aprovação de todos os produtos e serviços (nacionais ou importados) submetidos à vigilância sanitária, tais como medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, derivados do tabaco, produtos médicos, sangue, hemoderivados e serviços de saúde; além de atuar no monitoramento e fiscalização de ambientes, processos, insumos e tecnologias relacionados à saúde.

De acordo com informações da Agência Brasil, Jair Bolsonaro está na Base da Marinha, na Ilha de Marambaia, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, onde passará o Natal. O local tradicionalmente recebe presidentes da República e autoridades estrangeiras. No carnaval deste ano, a base recebeu o presidente Michel Temer e sua família.

