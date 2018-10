Bolsonaro diz ter recebido ligação de Donald Trump

Eleito na noite desse domingo (28) para a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL) fez uma segunda transmissão ao vivo no Facebook em que afirma ter recebido uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente eleito disse ter interesse em se aproximar do país norte-americano.

“O presidente dos Estados Unidos acabou de nos ligar. Nos desejou boa sorte. E obviamente foi um contato bastante amigável. Nós queremos sim nos aproximar de vários países do mundo sem o viés ideológico”, disse. Até o momento, a Casa Branca não se manifestou sobre esse contato entre Trump e Bolsonaro.

Mais cedo, Jair Bolsonaro fez o seu primeiro discurso como presidente eleito, também por um vídeo na rede social. Segundo ele, os compromissos assumidos durante a campanha serão cumpridos. “Em assumindo, no ano que vem, seremos o presidente de todos. Eu vou buscar pacificar o nosso Brasil. Sem eles contra nós, nem nós contra eles. Nós temos como fazer política que atenda ao interesse de todos”, disse.