Bolsonaro e Temer se reunirão na semana que vem, em Brasília

O atual presidente Michel Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro devem se reunir já na próxima semana em Brasília. A informação foi dada pelo futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nesta quarta-feira (31), após encontro com o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, no Palácio do Planalto, para discutirem como será feita a transição de governo.

“O presidente [Bolsonaro] vem na próxima semana a Brasília para visitar os poderes. Vai se encontrar também com o presidente Temer para iniciar, entre os dois presidentes, o atual e o futuro, todo esse processo [de transição] mais formalmente”, declarou Onyx Lorenzoni, segundo o ‘G1’.

Onyx, no entanto, não disse o dia que a reuniu vai acontecer. Espera-se que Bolsonaro viaje para Brasília na próxima terça-feira (6).

Com informações Noticias ao Minuto