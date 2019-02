Bolsonaro elogia evento com estudantes, profissionais de TI e governo

O presidente da República, Jair Bolsonaro, elogiou neste sábado (23) em seu perfil na rede social Twitter o projeto Desafio + Brasil, realizado nas últimas quinta (21) e sexta-feira (22). O projeto reuniu profissionais de tecnologia da informação, estudantes e profissionais de governo, em Brasília.

A ideia segundo a Agência Brasil, foi pensar em soluções inovadoras para sistemas, processos, comunicação e regras de negócios que possam ser aplicadas no setor público.

Desafio + Brasil: ‘Iniciativa trará mais transparência, efetividade e simplicidade à utilização dos recursos públicos’. Trabalhando as brilhantes mentes do Brasil em prol do Brasil”, escreveu o presidente no Twitter.

De acordo com o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, o encontro teve por objetivo trazer mais transparência e efetividade no uso de recursos públicos.

Temos aqui diversas mentes que irão pensar e se debruçar sobre soluções que irão nos auxiliar em nossas missões, assim como trazer novas visões para que possamos realmente acompanhar as transferências voluntárias e tomar medidas efetivas para que elas se transformem em benefícios à população. Por isso, é fundamental essa junção da sociedade civil e governo em busca da melhoria da aplicação dos recursos públicos, disse o ministro na abertura do evento, no último dia 21.

A iniciativa é uma parceria do Ministério da Economia com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e conta com o apoio da CGU, do Ministério da Justiça e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).