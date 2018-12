Bolsonaro encomenda a ministros lista de primeiras medidas que querem adotar em 2019

O presidente eleito Jair Bolsonaro encomendou a seus futuros ministros que apresentem uma lista de sugestões de primeiras medidas que pretendem implementar no início do ano que vem. As propostas serão discutidas na reunião ministerial agendada para esta quarta-feira (19), em Brasília.

O presidente Jair Bolsonaro pediu a seus ministros para levarem na reunião as primeiras medidas que estão planejando para serem anunciadas logo no início do governo. Com essa lista, o presidente vai analisar as propostas e decidir quais devem ser implementadas de imediato, disse ao blog o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Segundo ele, a ideia é o governo começar a todo vapor, cumprindo as promessas feitas durante a campanha eleitoral para atender às expectativas e esperanças da população em relação ao mandato de Bolsonaro.

A reunião desta quarta-feira, 19, será a primeira do presidente eleito depois que ele fechou seu grupo de ministros, composto por 22 integrantes de primeiro escalão. O desenho da nova estrutura está sendo finalizado e deve ser enviado por medida provisória logo no dia 1º de janeiro. Depois, por decreto, as verbas das pastas extintas serão transferidas para as novas.

Com informação do G1