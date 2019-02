Bolsonaro entrega texto da reforma da Previdência ao Congresso e sai em silêncio

O presidente Jair Bolsonaro saiu do gabinete do presidente da Câmara,

Rodrigo Maia, na manhã desta quarta-feira (20), após entregar a proposta da reforma da previdência. Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A reunião no gabinete de Maia durou cerca de 20 minutos. O presidente deixou o Congresso sem falar com a imprensa.

Entenda

Bolsonaro não deve aproveitar a proposta do ex-presidente Michel Temer – que já havia sido aprovada pela comissão especial que tratava do assunto.

Com isso, um novo processo de tramitação será iniciado no Legislativo. Primeiro, terá de passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Depois, será criada uma nova comissão especial sobre o assunto.

Se o texto for aprovado na comissão especial, vai para o plenário da Câmara, onde tem de passar por dois turnos de discussão e votação. Depois, segue para o Senado. Se for alterada pelos senadores, volta para a Câmara.

