Bolsonaro espera parceria com Israel para dessalinizar água. Medida beneficia Ceará

Posted on

O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira, 25, que fará parcerias com Israel para beneficiar o Nordeste com projetos de dessalinização de água. O Ceará já apresenta essa tecnologia e trabalhada desde o início do ano para iniciar todo o processo.

O Estado possui uma usina de dessanilização na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e o plano do Governo é contratar uma empresa para construir e ficar responsável pela operação. A contrapartida estadual será a de comprar toda água tratada por essa empresa, que se ligará a um ponto de distribuição da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

A Cagece estuda, também, novos modelos de usinas de dessalinização. A empresa confirmou, em fevereiro de 2018, que possui interesse em diversificar a matriz hídrica da RMF com um novo equipamento.

Em julho deste ano, estudos elaborados pela sul-coreana GS Inima Brasil foram selecionados pela empresa para embasar o edital para a construção da planta de dessalinização para a RMF. A empresa disputava com a Acciona Água e obteve a maior pontuação na análise da comissão responsável da Cagece.

O edital de concorrência para a construção e operação da usina de dessalinização na RMF deve ser lançado pela Cagece no fim de dezembro ou início de janeiro do próximo ano.

Expectativa com novo Governo

“Também estudamos junto ao embaixador de Israel e empresa especializada testar tecnologia que produz água a partir da umidade do ar em escolas e hospitais da região. Poderemos, inclusive, negociar a instalação de fábrica no Nordeste para venda desses equipamentos”.

O pronunciamento veio por meio de seu perfil no Twitter, onde Bolsonaro afirmou que o futuro ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, visitará em janeiro instalações de dessalinização, plantações e o escritório de patentes no país do Oriente Médio.