Bolsonaro faz reunião com general Heleno por videoconferência

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na manhã desta sexta-feira, 1°, por vídeoconferência com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno.

O presidente continua atento ao noticiário, enquanto se recupera da cirurgia que reconstruiu o trânsito intestinal, após receber uma facada durante a campanha eleitoral.

Internado no quinto andar do Hospital Albert Einstein, na capital paulista, segundo a Agência Brasil, ele é acompanhado pela esposa Michele Bolsonaro e o filho Carlos Bolsonaro.

Hoje, Bolsonaro não terá compromissos oficiais nem despachos. A coletiva do porta-voz da Presidência da República, Rego Barros, feita sempre no final do dia em São Paulo, foi transferida temporariamente para Brasília.

Bolsonaro segue com visitas restritas, segundo recomendação médica. Nessa quinta-feira, 31, ele despachou com o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Antônio de Oliveira.